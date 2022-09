A cura della Redazione

Mancanze d'acqua in zona stadio Ligori a Torre del Greco.

La GORI comunica che per un guasto improvviso alla rete si stanno verificando disservizi presso le tenze ubicate in via Matteotti, via Cimaglia e viale Ungheria, nonché in tutte le relative traverse.

La normale erogazione idrica avverrà a partire dalle ore 18 di venerdì 2 settembre.