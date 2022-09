A cura della Redazione

Ancora disagi per i cittadini di alcune zone di Torre del Greco per assenza della fornitra idrica. Dopo la giornata di ieri, anche oggi - giovedì 15 settembre - la GORI ha comunicato che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in via Lava Troia, via Litoranea, via Ponte della Gatta, via Sannazzaro, via Santa Maria La Bruna, via Torretta Fiorillo, e tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14.