A cura della Redazione

Un uomo di 42 anni, M. C., è stato arrestato a Torre del Greco per estorsione.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed espletate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia corallino, sono partite a seguito della denncia della vittima. Quest'ultima, mentre era a bordo della sua auto, era stata fermata da un uomo su uno scooter che, dopo averla minacciata, le aveva intimato di consegnargli una somma di denaro a titolo di risarcimento per i danni patiti in un incidente stradale in realtà mai avvenuto.

Intimorita dalle minacce e temendo per la propria incolumità, la vittima aveva consegnato i soldi richiesti.

Grazie anche alla visione delle immagini registrate dalla videosorveglianza cittadina, i poliziotti hanno ricostruito l'accaduto ed individuato colui che sarebbe il presunto autore del reato.

Perquisendo l'abitazione dell'indagato, gli agenti hanno rinvenuto gli indumenti ed il casco indossati al momento dell'accaduto, l'orologio con il quadrante rotto servito per la simulazione del danno subito nel fantomatico incidente, e del liquido di colore rosso utilizzato dal malvivente per fingere di aver perso sangue nell'impatto. In ultimo, trovato anche lo scooter.

L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.