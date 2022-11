A cura della Redazione

Controlli in un cantiere per la realizzazione di una scuola nelle vicinanze della caserma dei carabinieri a Torre del Greco, scattano denuncia e sanzioni per il titolare della ditta edile.

I militari della Stazione Capoluogo, insieme a quelli del nucleo operativo del Gruppo tutela del lavoro di Napoli, hanno scoperto alcune irregolarità.

Due i lavoratori “in nero” sui sei impiegati. L’attività è stata momentaneamente sospesa e si attende la regolarizzazione degli operai per proseguire con i lavori.

L’amministratore unico della ditta che ha ricevuto l’appalto è stato denunciato anche per aver non aver avviato i lavoratori alle prescritte visite mediche e alla formazione.

In occasione dell’ispezione sono state notificate in tutto nove sanzioni per complessivi 27mila euro.