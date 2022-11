A cura della Redazione

ASL NA 3 Sud e Comune di Torre del Greco organizzano un open day dedicato alle vaccinazioni anti-Covid e anti-influenzali.

Nell'ex Orfanotrofio della SS. Trinità, in largo Annunciazione, domenica 13 novembre, sarà possibile ricevere prima, seconda, terza, quarta e anche quinta dose (quest'ultima per over 80 e over 60 fragili) contro il coronavirus e le sue varianti e il siero per contrastare l'influenza stagionale (per tutti).

Per chi ha difficoltà di deambulazione, è previsto il drive-through. Inoltre, verrà rilasciato, a chi lo desidera, il kit per lo screening del colon-retto. L'appuntamento è dalle ore 10 alle 13.