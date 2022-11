A cura della Redazione

Stava per salire sul treno, quando ha avuto un malore e si è accasciato a terra.

E’ accaduto questa mattina intorno alle 8 alla stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco. Un uomo di circa 70 anni stava salendo sul treno diretto al Centro Direzionale di Napoli quando si è sentito male. Immediato l’intervento del personale dell’EAV, che ha portato i primi soccorsi. L’uomo, però, non dava segni di vita. Sul posto un’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno fatto di tutto per rianimare il passeggero, senza successo però. Su posto anche gli agenti di polizia per le indagini del caso, anche se molto probabilmente l'uomo sembra sia stato colpito da arresto cardiaco.

La corsa del treno è stata soppressa ed i viaggiatori invitati a proseguire il viaggio su un altro treno.