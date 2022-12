A cura della Redazione

Al via oggi, per tre giorni, la manifestazione natalizia promossa da Ascom e Confesercenti Torre del Greco con il sostegno della Banca di Credito Popolare.

"Atmosfere, Natale, tra shopping, concerti, animazione e spettacoli itineranti" è una manifestazione ricca di appuntamenti che vedrà coinvolte le strade del centro storico di Torre del Greco nelle giornate 20, 21 e 22 dicembre.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con La Bazzarra, con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania e il Comune di Torre del Greco, prevede un programma ricco di eventi.

Si comincia oggi, 20 dicembre alle ore 20, con un concerto di Natale a cura dell'orchestra “I Virtuosi Napoletani”, per poi proseguire domani dalle 16,30 alle 21 con un ciclo di eventi artistici tra concerti e spettacoli itineranti ed infine, il 22 dalle dalle 16,30 alle 20,30 un intero pomeriggio dedicato alle famiglie e bambini.

“Atmosfere rappresenta il risultato di una comunità solidale che si è attivata per creare un clima di armonia e di condivisione. Tutti i soggetti coinvolti, istituzioni e associazioni, si sono adoperati per favorire la buona riuscita dell'evento, costruendo le giuste condizioni per poter organizzare in tempi brevi”, dichiara Giulio Esposito, presidente di Ascom Torre del Greco.

"Siamo orgogliosi di quanto fatto e di essere parte integrante di questo progetto così ambizioso avente partner di primissimo livello che proveranno a restituire ai propri concittadini una piccola parte dell’affetto che le attività commerciali ricevono costantemente dal popolo torrese”, aggiunge Gianmarco Del Prato, presidente di Confesercenti. "Atmosfere è l’opportunità di avere una tre giorni di festa per grandi e piccini . Vi aspettiamo per vivere la migliore esperienza di shopping Natalizio nella città più bella del mondo”.

Questa sera il concerto dell'orchestra "I virtuosi napoletani", guidati dal maestro Massimo Santaniello alle ore 20 presso la chiesa S. Maria delle grazie darà avvio all'evento. Una manifestazione che valorizza l'arte come forma di condivisione e che diventa il motivo per stare insieme e vivere le strade. Si continua domani, 21 dicembre dalle ore 16,30 alle 21 il centro storico sarà chiuso al traffico ed animato da una serie concerti e spettacoli itineranti, tra cui Marco Zurzolo Quartet, Baracca dei Buffoni, Ars Nova Trio, Matteo Franza Trio, Weronique Art, Guido Burzio e artisti di strada.

Il 22 dicembre, dalle ore 16,30 alle 20,30, via S. Noto diventerà una strada dedicata all'animazione per bambini, con postazioni di animatori, gonfiabili, attività di manipolazione e trucca bimbi, ed un ospite speciale, Babbo Natale reale.

"Atmosfere, un plurale significativo, che caratterizza già dal titolo l'iniziativa varia e diversificata. L'arte, a servizio di una comunità che si ritrova insieme in special modo in questi periodi", le parole del direttore artistico Gigi Di Luca de La Bazzarra. "Sono contento di essere riuscito in breve tempo a comporre un programma artistico di rilievo grazie ai tanti artisti che hanno sposato la causa accettando l'invito fatto anche dal Consiglio regionale della Campania a partecipare con cachet minimi e rimborso spese".

A queste si aggiungono le parole di Mauro Ascione, Presidente della Banca di Credito Popolare "Per una Banca come la nostra, responsabile e vicina al territorio dove investiamo da 135 anni, è un dovere sostenere concretamente lo sviluppo e la crescita dello stesso con iniziative a beneficio della comunità. Non abbiamo esitato nell’accogliere la richiesta di sostegno dell’Ascom e della Confesercenti per l’organizzazione di una serie di eventi e di attività che porteranno un beneficio alla nostra cittadina, favorendo una ripresa dei consumi nel periodo festivo”

"Una tre giorni - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - che rappresenta un chiaro esempio di quanto utile e proficuo sia per la città la cooperazione e la sinergia tra le Istituzioni, insieme alle forze attive e proattive del territorio. Ringrazio le associazioni di categoria, Ascom e Confesercenti e i rispettivi Presidenti Giulio Esposito e Gianmarco Del Prato per l'iniziativa proposta e immediatamente recepita dal comune, e, quanti hanno contribuito, in un momento di oggettiva difficoltà dell'Ente amministrativo per l'attacco di pirateria informatica subito, ad offrire momenti di gioia e spensieratezza ai cittadini torresi".