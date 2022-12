A cura della Redazione

Servizio ad alto impatto dei Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco che durante le operazioni hanno arrestato per furto un 42enne di Ponticelli e un 53enne di Torre del Greco per possesso di fuochi d’artificio non categorizzati.

Il 42enne, S. R., è stato sorpreso dai militari a Volla in via Lufrano, intento a smontare un portapacchi da una Fiat Panda. All’interno del suo zaino uno stereo e un portafoglio. Dagli accertamenti è emerso che quella refurtiva era stata verosimilmente rubata poco prima da altre due vetture parcheggiate lì vicino e forzate. L’uomo è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di furto aggravato.

A Torre del Greco, invece, all’interno dell’abitazione del 53enne A. B., i militari hanno rinvenuto più di 5 chili di materiale esplosivo suddiviso in 128 “botti” improvvisati e non regolari. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando provinciale di Napoli che, una volta messa in sicurezza la zona, hanno sequestrato gli artifizi per la successiva distruzione. L’uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Denunciato, sempre a Torre del Greco, un 19enne poiché trovato in possesso di 2 carte d’identità prive di fotografia e con timbri contraffatti. Il giovane aveva anche 4 smartphone di dubbia provenienza e su questi sono in corso accertamenti. Dovrà rispondere di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autentificazione, e di ricettazione

A Barra, infine, denunciato per evasione un 61enne sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato trovato dai carabinieri all’esterno della sua abitazione.