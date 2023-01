A cura della Redazione

Verrà rimosso l'albero di Natale contro l'abolizione del reddito di cittadinanza installato sul balcone di una abitazione in via Fontana, zona porto, a Torre del Greco. L'autore non è nuovo a "opere" di questo tipo, che spesso sono anche belle e simpatiche da vedere.

Questa volta, però, sull'abete realizzato sono raffigurati i più importanti esponenti istituzionali italiani, a partire dal Presidente della Repubblica e dal Capo del Governo, che vengono "immortalati" dentro a dei water. Per questo, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti per smantellare l'installazione.

Sotto di essa, inoltre, uno striscione con scritto "Il reddito di cittadinanza non si tocca".

Per il responsabile scatterà una denuncia per vilipendio alle Istituzioni.