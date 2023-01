A cura della Redazione

Verso le Comunali 2023. I rappresentanti di Alleanza Democratica, Articolo 1, Ciavolino per Torre, Cuore Torrese, Democrazia Cristiana-L259, Torre Viva, Mennella sindaco, Nova Civitas e Partito Repubblicano si sono riuniti, su invito del Partito Democratico, per avviare un percorso che, nell’intento dei partecipanti, conduca tutte queste sigle, e quelle che nel prossimo futuro condivideranno tale progetto politico, a formare una ampia e rappresentativa coalizione in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera a Torre del Greco.

In particolare, i rappresentanti di partiti e movimenti presenti hanno preso atto della candidatura alla carica di sindaco dell’avvocato Luigi Mennella, avanzata in prima istanza dal Partito Democratico e che già ha raccolto ampie adesioni di carattere non solo politico. Un nome, quello del professionista, condiviso dai partecipanti alla riunione.

È toccato al candidato sindaco illustrare il proprio progetto per la città, avanzando l’idea che la nascente coalizione lavori ad un programma condiviso da presentare agli elettori.

Nel successivo dibattito, oltre a ribadire la condivisione alla candidatura a sindaco dell’avvocato Mennella, i partecipanti hanno posto l’accento sulla necessità di considerare tale percorso un “cantiere”, aperto a tutte quelle componenti politiche e civili che siano pronte a costruire un programma di governo cittadino che affondi le proprie radici su etica e morale, coinvolgendo le realtà economico-produttive e associative della città.