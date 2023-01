A cura della Redazione

Ventisette anni da poco compiuti e tanta voglia di riscatto: è l’identikit della chef Carmela Di Rosa, titolare - insieme alla socia Rosalba Russo - del nuovo locale di prossima inaugurazione a Torre del Greco, “Roça Restaurant”.

Negli storici locali, in via Aldo Moro, dell’affollatissimo ex Saxon Pub prima, e del Pub Fahrenheit dopo, il nuovo progetto è la scommessa di due giovanissime imprenditrici di Torre del Greco che, con coraggio e determinazione, lanciano, grazie agli incentivi di Resto al Sud, un format originale che fonde al suo interno tre anime: consumazione in loco, delivery e asporto, tutto di alto livello, con uno sguardo attento alla sostenibilità e all’innovazione.

In una location completamente ristrutturata e dallo stile moderno, l’idea è quella di una proposta variegata e di elevato livello, dove gustare piatti salati e dolci accompagnati da un’esclusiva ed accurata selezione di vini, birre e cocktail. Piatti della tradizione napoletana, primi a base di carne e pesce, con estrazioni classiche o alternative, dolci artigianali e di elevata qualità, sono solo alcune delle proposte gastronomiche.

“Dopo l’esperienza maturata nelle cucine di locali esclusivi tra Penisola Sorrentina, Positano, Toscana e Torre del Greco, sognavo di aprire un'attività nel mondo della ristorazione – racconta entusiasta la neo imprenditrice Carmela Di Rosa -. La nostra idea era proprio quella di creare un locale con un'offerta nuova e inedita, qualcosa di esclusivo nella nostra città. Voglio ringraziare tutti gli amici che hanno creduto in me e la famiglia che ci appoggia in tutto e per tutto. Ma, soprattutto, il progetto è dedicato tutto a mia nonna. E’ grazie a lei se oggi la cucina è tutta la mia vita”.

L’innovativo concept, pensato dalle due giovani donne, punta a coinvolgere un pubblico esteso grazie a una proposta gastronomica di alta qualità, ma dal prezzo accessibile e con un servizio che risponda ad alti standard di sostenibilità sociale ed ambientale.

“La nostra speranza – concludono Carmela e Rosalba – è che il nostro investimento sia un incentivo anche per le altre attività e per l'Amministrazione comunale a sostenere i giovani imprenditori del territorio, affinché possano restare davvero al Sud e coltivare qui, con coraggio e passione, i propri talenti".