A cura della Redazione

Rinnovate le cariche elettive del Forum dei Giovani di Torre del Greco.

L'organismo ha eletto un nuovo ufficio di presidenza durante l’ultimo Consiglio direttivo svolto. Per la carica di presidente è stata eletta la dottoressa Flavia Orlandino, che finora ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e che continuerà a coordinare l’organo giovanile portando avanti il proficuo lavoro svolto in questi anni. Per i ruoli di vicepresidente e di segretario sono stati designati rispettivamente la dottoressa Alessia Garofalo e il dott. Andrea Borriello, entrambi consiglieri da sempre molto attivi nelle progettualità del Forum.

“Sentiamo forte il desiderio di continuare a operare per i giovani della nostra città - dichiara la neo presidente -. A Torre del Greco sono pochissimi i luoghi in cui i ragazzi possono esprimersi, sentirsi accolti e mettere in campo idee e azioni concrete per vivere meglio il territorio cittadino.”

“Ringraziamo i consiglieri per aver riposto la loro fiducia in noi e tutti coloro che si sono impegnati - commentano i nuovi membri dell’Ufficio di Presidenza - e che hanno contribuito a costruire mattone dopo mattone questa bella realtà”.

Tra gli obiettivi principali, anche in vista del rinnovo del consiglio, quello di far appassionare ancora di più i giovani, soprattutto gli studenti, all’organo di partecipazione. Per restare aggiornati sulle prossime attività del Forum basta consultare le pagine ufficiali Instagram e Facebook.