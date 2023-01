A cura della Redazione

Selezionati quattro professionisti campani per regalare momenti di benessere agli artisti della kermesse musicale sanremese.

Sarà un’esperienza indimenticabile quella che vivranno i quattro massaggiatori campani selezionati dalla scuola professionale Diabasi, presente da oltre vent’anni nel panorama nazionale del massaggio, per partecipare dal 6 all’11 febbraio alla 73a edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo.

Dopo aver superato accurate e rigorose selezioni, i quattro avranno modo di vivere un’inedita occasione che rimarrà certamente impressa nel loro bagaglio professionale.

Nello specifico, i massaggiatori si occuperanno di far vivere agli artisti in gara e ad altri ospiti presenti alla kermesse musicale momenti di puro benessere.

I massaggiatori campani selezionati hanno avuto modo nel corso degli anni, grazie alla scuola professionale Diabasi, di intraprende un percorso di formazione ricco di conoscenze e competenze nel settore dei massaggi che sommato alla loro passione ealla loro tenacia ha dato vita alla realizzazione di un sogno, quello di essere presenti a Sanremo, in una concreta realtà.

La scuola Diabasi, infatti, attraverso personale altamente qualificato, utilizza un metodo formativo adeguato affinché tutti gli allievi possano apprendere le tecniche del massaggio in maniera professionale e possano spendere le competenze acquisite sin dal primo corso concluso. Inoltre, così come per i quattro massaggiatori presenti a Sanremo, la scuola offre agli allievi numerose esperienze professionali in contesti di prestigio come la Mostra del Cinema di Venezia, Venice Marathon 2022 e molti altri ancora.

I quattro massaggiatori che rappresenteranno la Campania, insieme ad altri 36 colleghi provenienti da tutta Italia, sono Alessia Andreozzi di Faicchio (BN), Arcangela Cerra di Battipaglia (SA), Carmela de Luca di Santa Maria Capua Vetere (CE) e Davide Formisano di Torre del Greco (NA).

Raggiunti telefonicamente, hanno raccontato la loro emozione.

Alessia, affascinata dal mondo del massaggio ma soprattutto dalla possibilità di regalare benessere, si dice incredula di questo bellissimo risultato ottenuto. “Ero in macchina quando mi è arrivata la chiamata ed è stata un’emozione indimenticabile… non vedo l’ora!”

Anche Arcangela Cerra prova una grande soddisfazione nel donare benessere. “Le persone che regalano benessere sono persone solari”, dice la battipagliese. Di questa bellissima opportunità è grata alla scuola Diabasi non solo perché potrà essere presente alla kermesse sanremese, ma anche per la possibilità che ha ricevuto di conoscere tantissime persone oltre che belle anche professionali.

Carmela invece non riesce ancora a credere all’esito delle selezioni, ci sperava tantissimo ma non pensava di rientrare tra i 40.

“Sanremo è un punto dove si vola alto” dice Davide Formisano, che vede in Sanremo un trampolino di lancio per la sua carriera professionale. Lo scorso anno aveva partecipato alle selezioni ma non è riuscito a partire a causa della pandemia. Oggi è incredulo.