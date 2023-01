A cura della Redazione

Donna trovata morta nella sua abitazione a via Montagnelle a Torre del Greco, oggi l’autopsia da parte del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Resta al momento il mistero sulla morte di A.E., casalinga di 49 anni, trovata senza vita sul letto della sua camera dal compagno al suo rientro a casa.

Due le ipotesi da parte degli inquirenti: un malore improvviso che non le ha dato neppure il tempo di chiedere i soccorsi, oppure - come riporta Metropolis - il gesto estremo della donna conseguente alla morte del figlio travolto ed ucciso dal treno delle Ferrovie dello Stato tra la fermata di Portici-Ercolano e la stazione di Torre del Greco.

Inutili i soccorsi chiamati dal compagno della donna al suo rientro a casa. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Il corpo della vittima non prestava segni di violenza, per cui è esclusa l’ipotesi di un’aggressione finita in tragedia. Non resta altro, quindi, che attendere il risultato dell’autopsia per conoscere la verità su questo dramma.