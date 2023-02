A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre del Greco, scende in campo Luigi Caldarola. Sarà il candidato sindaco della coalizione "CambiaMenti", che annovera le civiche Il Cittadino, Noi Torre, Idee Identità e Territorio, Free Torre e Per il Rilancio, unitamente a +Europa di Emma Bonino. Un aggregato né di destra nè di sinistra, "con idee chiare già espresse e un percorso saldamente stabile alla sponda opposta dei vecchi giochi di potere", si legge in un comunicato. "Un gruppo pronto a dare alla città di Torre del Greco una nuova classe dirigente - prosegue la nota -, insieme a chi vorrà apportare il proprio contributo di idee, competenze e passione e lavorare, seriamente, al cambiamento".

Caldarola, 39 anni, è militare dell'Esercito italiano. Nato e cresciuto nel quartiere Sant'Antonio della città corallina, è attivo nello scoutismo e nell'associazionismo locale.

Attualmente è consigliere comunale per la lista Il Cittadino, collocatasi all'opposizione del governo Palomba.

"Sono onorato di rappresentare la coalizione dei CambiaMenti, come candidato sindaco della città che amo", ha detto Caldarola.