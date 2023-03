A cura della Redazione

La Bazzarra in collaborazione con il Centro D’Arte Mediterranea di Torre del Greco organizza l’incontro artistico culturale “La bellezza delle differenze”, letture e riflessioni, coordinati dal regista Gigi Di Luca, per omaggiare la bellezza e l’importanza della donna attraverso l’espressione di diversi linguaggi.

Nel corso dell’evento si susseguiranno interventi artistici degli allievi della Scuola di Teatro La Bazzarra, della cantante Giulia Ines con la musicista Claudia Sabella, approfondimenti del giornalista Salvatore Perillo sulle interpretazioni che le culture dei popoli e dei tempi hanno assegnato alla donna e una riflessione della prof.ssa Maria Concetta Ascione, sulla filosofia della differenza nel pensiero femminista.

Un invito a riflettere attraverso una partecipazione viva ed un ascolto attivo sulle innumerevoli sfumature della femminilità. L’incontro è previsto per martedì 7 marzo alle ore 19.00 presso il Centro D’Arte Mediterranea, in via Guglielmo Marconi, 9 a Torre del Greco. L’ingresso è gratuito e l’invito a partecipare è rivolto a tutti