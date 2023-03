A cura della Redazione

“Riteniamo che la nostra città in questo momento abbia bisogno di un governo comunale costituito da forze politiche, anche diverse tra loro, che sappiano mettere da parte ogni divisione. Perciò, siamo consapevoli che abbiamo il dovere di dialogare con quelle che condividono almeno la parte essenziale dei nostri obiettivi di fondo. Per questo motivo abbiamo deciso di appoggiare la candidatura a sindaco di Luigi Mennella”.

E’ la dichiarazione della professoressa Pina Di Donna, coordinatrice del circolo “PER” a Torre del Greco

“Ci impegniamo a condividere il programma della coalizione che sostiene il candidato sindaco Mennella – prosegue Di Donna - al fine di fare fronte ai bisogni e alle emergenze della città, a partire dallo sviluppo del nostro potenziale turistico e da una corretta gestione dei rifiuti. Ma più in generale chiediamo alla coalizione un sostegno concreto alle famiglie, un contrasto alla povertà e a quella educativa, politiche giovali strutturate, spazi istituzionali di partecipazione, progetti di recupero e di utilizzo dei beni comunali. In generale – conclude Pina Di Donna -, chiediamo che tutto quello che riguarda le politiche sociali (giovani, famiglie, anziani, fragilità, educazione) sia oggetto di una programmazione integrata e trasversale ai vari ambiti del governo cittadino”.

Dichiarazione del candidato sindaco Luigi Mennella

“Ho voluto fortemente la presenza di PER all’interno della mia coalizione – dichiara Mennella -, in quanto sono convinto che questa presenza debba avere un ruolo di rilievo nel governo futuro della città. Faccio mie le proposte programmatiche avanzate da PER. Sui temi che definiscono la sua identità politica, PER avrà molto da dire e da fare. Vogliamo governare dieci anni: sappiamo che le professionalità, le competenze, le passioni che questa rete esprime saranno un valore aggiunto prezioso e da valorizzare nel governo della città”.