A cura della Redazione

"Torre del Greco sarà nel grande circuito del prossimo Giro d'Italia".

Ad annunciarlo è il sindaco della città coralina, Giovanni Palomba, dopo l'incontro in Città Metropolitana per sottoscrivere il protocollo d'Intesa inerente l'organizzazione logistica per lo svolgimento delle tappe della competizione ciclistica che si correrrano nella zona vesuviana-costiera.

La carovana rosa attraverserà Torre del Greco il prossimo 11 maggio. Si tratta della sesta tappa con partenza ed arrivo a Napoli.