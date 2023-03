A cura della Redazione

Iniziati da qualche giorno i lavori per il nuovo impianto idraulico presso il cimitero di Torre del Greco, impianto resosi necessario a causa delle tante perdite d'acqua sotterranee sparse un po' ovunque all'interno dell'area cimiteriale. Tali perdite provocano addirittura la mancanza d'acqua in alcuni punti del cimitero con fontanine a secco; inoltre, una volta terminati i lavori, si dovrebbero evitare in seguito fatture per i consumi d'acqua con numeri proibitivi

Intanto, è di qualche giorno fa la notizia pervenuta dalla Soprintendenza alle opere pubbliche di Napoli sul rilascio del nulla osta per i progetti circa l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dell'area cimiteriale (spesa preventivata 500mila euro). Approvati, infatti, i progetti per gli ascensori da situare sulle scale a valle della chiesa madre. Quest'opera renderà fruibile il luogo del riposo eterno a tante persone che al momento non possono accedervi perché disabili o impossibilitati a deambulare.

“L'abbattimento delle barriere architettoniche era un atto dovuto nel rispetto dei meno fortunati” – sottolinea l’assessore Giuseppe Speranza con delega al Comitero..

E’ imminente, infine, l'inizio dei lavori per un'ala nuova del cimitero, opera molto attesa dalla città e dai cittadini. Notizia accolta con soddisfazioni dal sindaco Giovanni Palomba e dall'assessore al cimitero Giuseppe Speranza.