Sinistra Civica Ambientalista a sostegno del candidato sindaco Luigi Mennella. La lista si presenterà dunque alle prossime elezioni comunali a Torre del Greco al fianco della coalizione di centrosinistra che annivera, tra gli altri, Pd e M5S.

Di seguito il comunicato stampa che annuncia l'appoggio a Mennella:

Da anni Torre del Greco è bloccata in un limbo amministrativo, asfissiata dall’assenza di qualsiasi slancio sociale e culturale, orfana di una visione d’insieme sui temi dello sviluppo e del rilancio economico.

Sinistra Civica Ambientalista (SCA) parteciperà alle prossime elezioni amministrative con l‘aspirazione di dare voce a chi nei nostri territori resiste, cercando di costruire alternative di inclusione e riscatto sociale, opponendosi alla paralisi amministrativa che ha fatto della nostra città un luogo da cui troppo spesso si è costretti a fuggire e che nega opportunità a chi rimane.

Agire nelle contraddizioni e risolverle in favore della collettività, questo crediamo debba essere l’orizzonte che naturalmente ci colloca nel campo di una sinistra capace di incidere concretamente nei processi politici e nella società.

Rivediamo nella coalizione di centrosinistra, guidata da Luigi Mennella, la nostra naturale collocazione, favorevolmente colpiti dal sodalizio del fronte progressista col Movimento 5 Stelle, dall'argine alzato contro il riciclato centrodestra che ha trovato in Ciro Borriello il fulcro coesivo di una scadente e autoreferenziale classe politica, incapace di andare oltre il proprio interesse personalistico, distante dalle reali esigenze della città e disinteressata al bene comune.

Sinistra Civica Ambientalista sarà impegnata su tematiche che non possono più essere relegate ai margini dell’agenda politica, a partire da una gestione pubblica e integrata del ciclo dei rifiuti e dei servizi essenziali, dalla pulizia e dal decoro urbano, riportando al centro della discussione politica il protocollo Rifiuti Zero. Vogliamo ripartire dalla visione di una città inclusiva e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, che diventi terreno ostile per discriminazioni e diseguaglianze. Ci batteremo per il potenziamento della macchina comunale attraverso un piano di assunzioni trasparente, basato su procedure concorsuali che valorizzino il merito e la competenza; promuoveremo le sinergie tra istituzioni, scuola e terzo settore al fine di combattere la piaga della dispersione scolastica; lotteremo per riqualificare e restituire spazi alla collettività. Una chiamata alle “armi” della cultura, dell’arte, dello sport, della salvaguardia e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale. Vogliamo riportare al centro del dibattito politico parole d'ordine fondamentali come lavoro, scuola, partecipazione ed essere riferimento politico per quelle realtà, forze attive, energie individuali e collettive, che cercano una sponda da troppo tempo assente nelle istituzioni cittadine.

Ci troverete dove siamo sempre stati, tra le persone, nelle strade, nei processi e nei percorsi collettivi, nelle piazze di Torre del Greco. Perché non è più il tempo delle promesse ma quello della partecipazione e dell’attivazione sociale.