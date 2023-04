A cura della Redazione

L'associazione politico-culturale Nova Civatas, presieduta dall'avvocato Gennaro Torrese, aderisce con propri candidati alla lista di Alleanza Democratica a sostegno del candidato sindaco Luigi Mennella.

Qui di seguito il comunicato a firma di Torrese:

«L’associazione politico-culturale Nova Civitas comunica che, in occasione delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio per il rinnovamento del Consiglio Comunale della città di Torre del Greco, parteciperà alla campagna elettorale con propri candidati, che saranno posizionati, come indipendenti all’interno della lista di Alleanza Democratica, che è un movimento politico nazionale nato con lo scopo di unire tutti coloro che credono nei valori della solidarietà, della coesione territoriale e dell’appartenenza all’Europa, e che ha come suo referente il sen. Nello Formisano.

Nova Civitas, pertanto, aderisce alla coalizione di centrosinistra e al progetto di governo del candidato sindaco, avv. Luigi Mennella, ribadendo la sua natura di realtà civica, assolutamente indipendente, apartitica e ispirata ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai diritti fondamentali dell’uomo, per il rilancio e l’affermazione della città di Torre del Greco, e con lo scopo di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della città, dove hanno soggiornato Leopardi, Enrico De Nicola e San Vincenzo Romano.

Per tali motivi l’Associazione ha individuato Luigi Mennella come migliore candidato alla carica di sindaco di Torre del Greco (Na) facendosi portatrice all’interno di Alleanza Democratica e della coalizione dei seguenti obbiettivi: 1) la riqualificazione e la ripresa dell’ospedale Maresca; 2) la creazione di un museo civico; 3) l’istituzione di un festival del cinema; 4) il ritorno della tradizionale festa dei “Quattro Altari”; 5) la riqualificazione e la valorizzazione di spazi verdi per la cittadinanza; 6) il ritorno dell’ufficio del Giudice di Pace e della Cassa Marittima; 7) il potenziamento del porto turistico e della cantieristica torrese; 8) la creazione di itinerari enogastronomici; 9) la sviluppo del turismo naturalistico; 10) la creazione di nuovi parcheggi; 11) la creazione di un polo commerciale sul corallo, il cammeo, le perle e l’alta gioielleria; 12) la valorizzazione dell’intero patrimonio immobiliare comunale».