“Regole chiare e condivise per la definizione della prossima giunta di palazzo Baronale”. Guardano già al futuro Ciro Borriello e i rappresentanti dei dieci partiti e movimenti politici pronti a sostenere la sua candidatura a sindaco di Torre del Greco.

Esattamente a due settimane dalla presentazione ufficiale delle liste, il chirurgo plastico di via del Monte ha incontrato i portavoce dello schieramento per fissare e condividere gli aspetti programmatici e politici della coalizione. Al termine di un articolato confronto sono stati decisi i criteri di rappresentanza politica all’interno dell’esecutivo cittadino e per la nomina del presidente del consiglio comunale.

«È stato un incontro proficuo e costruttivo - la soddisfazione espressa da Ciro Borriello -. Abbiamo tracciato le basi per la definizione del futuro organismo di governo cittadino, partendo dalla volontà di garantire la giusta rappresentanza a tutte le liste della coalizione. L’approvazione di queste regole ci consentirà di procedere rapidamente, una volta esaurito il momento elettorale, alla nomina degli assessori chiamati a trasformare in realtà il programma di governo cittadino. L’obiettivo di tutti è iniziare a lavorare subito e bene per avviare il rilancio della nostra città».