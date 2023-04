A cura della Redazione

Ha scelto Torre del Greco per la sua prima uscita politica da segretario provinciale del Partito Democratico. E la scelta non è stata ovviamente casuale. Giuseppe Annunziata ieri sera ha fatto visita a dirigenti, iscritti e simpatizzanti del Pd raccolti nella sede di via Circumvallazione. Qui ha avuto modo di scambiare le impressioni sul momento elettorale anche con Luigi Mennella, candidato sindaco e “amico di vecchia data”, come ha detto nel corso del suo intervento.

“Sono venuto a Torre del Greco perché è la città più importante tra quelle che andrà al voto alle amministrative di maggio – ha evidenziato Annunziata – ma anche perché è una realtà strategica per l’intera Campania, per la quale già stanno profondendo importanti sforzi tanti nostri rappresentanti, come la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, che importanti risorse ha fatto giungere per lo sviluppo e la valorizzazione delle enormi potenzialità di Torre del Greco”.

Ad introdurre i lavori, il segretario cittadino, Salvatore Romano: “È un piacere ospitare il fresco segretario provinciale – ha detto – e siamo certi che la sua spinta risulterà decisiva in questi giorni importanti, nei quali la città è chiamata a fare una scelta fondamentale per i prossimi anni”.

“Sarò presente più volte in città – ha proseguito Annunziata – fino al punto che vi dovrete ‘stancare’ di me. Scherzi a parte, ripeto che il lavoro messo in campo per Torre del Greco dai nostri rappresentanti è evidente: prova ne siano i progetti per il porto, il ripascimento delle spiagge, il collettamento delle acque reflue. Sono questi il migliore biglietto da visita per presentare la prossima amministrazione comunale che sarà guidata da Luigi Mennella, avvocato penalista, conoscitore delle istituzioni e profondamente innamorato della sua città”.

“Sono parole che ci spingono a proseguire lungo la strada intrapresa – ha commentato a fine serata il candidato sindaco Luigi Mennella – Ringrazio Giuseppe Annunziata per avere scelto di cominciare da Torre del Greco il suo tour tra le città della provincia. Insieme torneremo a parlare ai torresi dei progetti che siamo pronti a mettere in campo una volta insediatici a palazzo Baronale”.