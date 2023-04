A cura della Redazione

Due presunti pusher arrestati dai carabinieri a Torre del Greco. Si tratta di F. S. O., 57 anni, e Ciro Di Somma, 42 anni, entrambi del posto, il secondo già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nell’appartamento del primo, i militari hanno trovato 10 grammi di cocaina e una dose di crack. Con la droga, anche 585 euro in contanti ritenuto provento illecito dell'attività di spaccio.

I due erano in cucina e stavano “tagliando” lo stupefacente prima di preparare le dosi. Sono finiti in manette e poi ai domiciliari, in attesa di giudizio.