A cura della Redazione

Ultimo importante atto dell'Amministrazione del sindaco Giovanni Palomba. A Torre del Greco, il Consilgio comunale ha infatti approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

In una nota, Palazzo Baronale fa sapere che "la proposta previsionale non prevede aumenti, per l'anno in corso, in riferimento ai tributi, alle imposte, alle tasse ed alle tariffe di competenza comunali. Anzi, il 2023 si caratterizzerà, in particolare, per l'avvio e la prosecuzione di grandi lavori, di cui alcuni già finanziati nel 2022, ai quali si uniranno anche una serie di importanti progettualità, del valore di circa venti milioni di euro, nell'ambito del P.N.R.R. a beneficio dell'intero territorio".

"Un atto di responsabilità - le dichiarazioni dell'assessora al Bilancio, Annarita Ottaviano -, espressione della nostra scelta politica di puntare su investimenti in grado di garantire una serie necessaria di interventi di manutenzione del patrimonio pubblico e di riqualificazione e rigenerazione sociale ed urbana della città. Un ringraziamento al Dirigente ed al personale tutto dell'Ufficio dei Servizi Finanziari, che ha lavorato con alacrità, per consentire che si potesse addivenire all’approvazione del bilancio previsionale".

"Abbiamo approvato - le parole del primo cittadino - il quinto bilancio a favore della nostra città, che sigla anche l'ultimo considerevole atto di questa esperienza amministrativa che, quarti nell'intera storia della città, siamo riusciti a portare a naturale conclusione. Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto e dell'impegno profuso, da tutti, nel riconoscere la fondatezza e l'importanza di questo documento programmatico per la stabilità e l'equilibrio della comunità e soprattutto - conclude Palomba - per l'attuazione di tutte le grandi progettualità legate ai fondi del P.N.R.R.".