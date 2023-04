A cura della Redazione

Presentate le candidature a sindaco e consigliere comunale a Torre del Greco, dove i prossimi 14 e 15 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative per la successione di Giovanni Palomba.

In tutto, 27 liste e 5 aspiranti primi cittadini.

Per il centrosinistra, Luigi Mennella è espressione di una coalizione formata da 11 liste: Alleanza Democratica, Cuore Torrese, Europa Verde, Mennella Sindaco, MoVimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Partito Democratico, Per le Persone e la Comunità, Sinistra Civica Ambientalista, Torre del Greco sul serio - PRI, Valerio Ciavolino per Torre.

L'altro candidato sindaco, per il centrodestra, è Ciro Borriello, già alla guida dell'Amministrazione corallina per diverso tempo. Sarà appoggiato da 8 liste: Forza Italia, Borriello Sindaco, Idea Nuova, Forza Borriello, Insieme per la Città, la Svolta, Torre Futura, UdC.

C'è poi lo schieramento con a capo Luigi Caldarola, che conta sul sostegno di 6 civiche: Il Cittadino, Free Torre, Noi Torre, Per il Rilancio, Torre è bellissima, Torre in Europa.

Gli altri candidati sindaci sono Eligio Poetini (Potere al Popolo) e Michele Battiloro (Democrazia Cristiana).

Ciò che risalta, è l'assenza del simbolo di Fratelli d'Italia, che ha deciso di non sostenere - almeno ufficialmente - Borriello.