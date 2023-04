A cura della Redazione

Bagno di folla alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Torre del Greco di Luigi Mennella e della sua coalizione, svoltasi questa mattina nelle sale del cineteatro Corallo. Tutti i posti a sedere occupati e tante le persone in piedi che hanno sfidato la pioggia ed il maltempo per partecipare alla prima uscita ufficiale del candidato sindaco e delle sue liste.

I presenti hanno ascoltato i propositi e le prospettive dei rappresentanti di Alleanza Democratica, Cuore Torrese, Europa Verde, Mennella Sindaco, Movimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Partito Democratico, Per le persone e la comunità, Sinistra civica ambientalista, Torre del Greco sul serio-Pri e Valerio Ciavolino per Torre, mentre la chiusura è stata affidata proprio a Mennella, che ha ripercorso l’iter che ha portato alla sua candidatura: “Era il 29 luglio – ha ricordato – quando il Partito Democratico mi ha investito del ruolo di coordinatore della lista, dandomi mandato a provare a costruire una coalizione credibile e coesa. Eravamo in piena estate, ma con sorpresa e ovviamente grande soddisfazione, pochi giorni dopo ho trovato l’adesione dei primi rappresentanti dei partiti che oggi mi sostengono. È stato un importante attestato di stima e uno sprone ad andare avanti. Fino ad oggi”.

Mennella ha scherzato: “Se fossimo stati, con quello che abbiamo fatto a Torre del Greco con la nostra coalizione, da esempio per i nostri partiti a livello nazionale, forse oggi non saremo qui a parlare del Governo di centrodestra e di Autonomia differenziata. Non a caso, nel nostro programma abbiamo inserito l’adesione alla rete dei sindaci del Sud contro l’Autonomia”.

Poi ha passato in rassegna gli altri punti del programma (programma consultabile sul sito www.luigimennellasindaco.it): “Al centro c’è l’attenzione al corallo e al cammeo, con l’importante candidatura della lavorazione a patrimonio dell’Unesco; turismo legato alla ritrovata balneabilità, con orgoglio insieme alla Regione possiamo dire di avere restituito il mare alla nostra città; la cultura, puntando al rilancio della festa dei quattro altari che altri hanno ignobilmente cancellato; la viabilità, che passa dall’individuazione di aree di parcheggio, tra le quali quelle attigue ad un bene straordinario e da recuperare come il complesso degli Zoccolanti; l’attenzione ai marittimi, che personalmente ho sempre seguito e per i quali la mia coalizione ha dimostrato la dovuta attenzione”.

Infine, ha parlato di linea. “Una linea che abbiamo tracciato con chi ci chiedeva di cancellare dai nostri punti la parte legata alla presentazione di carichi pendenti e casellario giudiziario con dicitura nulla. Questo ha fatto sì che dall’altra parte si sono messi tutti insieme. Bene, così abbiamo evidenziato come stanno le cose tra la nostra coalizione e l’altra. Dall’altra parte c’è gente che non solo mi è venuta a chiedere assessorati e incarichi vari, ma che mi indicava anche la specifica delega. Noi invece abbiamo troncato con questo modo di fare figlia di un recente passato, fatto di soggetti che hanno pensato ai loro interessi e non al bene della collettività”.

Presenti tra gli altri la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, la consigliera regionale Fiorella Zabatta, il deputo Arturo Scotto, i sindaci di Portici e San Giorgio a Cremano, Enzo Cuomo e Giorgio Zinno, gli ex primi cittadini di Torre del Greco Antonio Cutolo, Valerio Ciavolino e Gennaro Malinconico (assente per motivi personali Romeo Del Giudice).