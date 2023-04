A cura della Redazione

Giornata dedicata agli amici a 4 zampe a Torre del Greco. Sabato 22 aprile, dalle ore 9 alle 13, in piazza Santa Croce, si terrà l'evento "Incontra un cane", promosso dall'Assessorato al Benessere Animale, retto da Annarita Ottaviano, in collaborazione con il Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie - GAV e organizzato dal Canile Pineta Dog di Giugliano in Campania.

Sono più di 50 i cani randagi di Torre del Greco ospitati presso la struttura di ricovero, tutti cercano casa. Adottarli è un gesto di amore, ripagato dalla profonda amicizia e lealtà che questi nostri amati animali sanno donare.

Durante l'iniziativa sarà dunque possibile conoscerli, giocare con loro e ricevere tutte le informazioni utili per le adozioni.