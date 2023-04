A cura della Redazione

Convegni su obesità infantile e nutrizione, attività per i diversamente abili, doposcuola nelle parrocchie. Proseguono le attività legate a “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati”, il progetto promosso in qualità di ente capofila dall’associazione Ro.Di. Danza Asd e Culturale, affiliata ad Opes, finanziato da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando “Sport di tutti-Quartieri 2021”. Un intervento che fino al prossimo anno mira, attraverso il coinvolgimento di quindici realtà cittadine e otto strutture dislocate in tutta la città, a favorire la partecipazione di più di 500 soggetti appartenenti alle cosiddette categorie fragili.

In particolare, nei giorni scorsi si sono svolti due interessanti convegni promossi presso l’istituto comprensivo Giacomo Leopardi che, grazie alla partecipazione della nutrizionista Nadia D’Angelo, hanno approfondito le tematiche legate all’obesità infantile, nutrizione e dieta mediterranea.

Inoltre, proseguono le attività di “Chiamami per nome” dedicate all’inclusione, in particolare per i diversamente abili. Da inizio marzo sono poi iniziate le attività di difesa personale per bambini, ragazzi e donne presso il centro sportivo Apd Ginnastica e Arti Marziali; quelle di calcio per bambini e ragazzi curate dal centro sportivo C&G Oliviero; quelle inerenti la danza e la ginnastica per bambini, ragazze, donne e anziani nella sede della Ro.Di. Danza Asd e Culturale, mentre quelle riservate agli anziani saranno curate in collaborazione con l’associazione Terza Giovinezza. Infine, da evidenziare le lezioni di doposcuola tenute nelle chiese di San Vincenzo a Postiglione e Preziosissimo Sangue.

Quindici come detto le realtà cittadine a vario titolo coinvolte: si tratta di Ro.Di. Danza Asd e Culturale (ente capofila), Terza Giovinezza, Chiamami per nome, parrocchia Preziosissimo Sangue, associazione Preziosissimo Sangue, parrocchia San Vincenzo a Postiglione, Oratorio San Vincenzo a Postiglione, C&G Oliviero, Aps Ginnastica e Arti Marziali, istituto comprensivo Giacomo Leopardi, Emergency Life Torre, associazione Oltre al cuore, associazione culturale Magma, associazione Solo Donne Rosanna, I-Respect org.