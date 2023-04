A cura della Redazione

Il 14 e 15 maggio a Torre del Greco si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Anche i giovani saranno chiamati ad esercitare il proprio diritto-dovere al voto: il prossimo Consiglio Comunale compirà scelte cruciali per la città in tanti ambiti, tra cui le politiche giovanili.

Il Forum dei Giovani è un organo consultivo e apartitico, di conseguenza non appoggia alcuna lista o partito che parteciperà alle prossime elezioni. Anzi, coerentemente con i propri fini istituzionali, il Forum crea occasioni di informazione e partecipazione. E’ in quest’ottica che venerdì 28 aprile alle ore 19,00 presso la propria sede a Palazzo Baronale, ha organizzato un dibattito tra i candidati consiglieri under 35 a cui sono invitati i giovani della città e in cui le politiche giovanili saranno la tematica principale.

“Ci auguriamo che il dibattito possa essere occasione di confronto costruttivo e dialogo tra i candidati e i giovani torresi presenti, che creino consenso affinché si rechino numerosi alle urne”, è quanto contenuto in una nota del Forum dei Giovani.