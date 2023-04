A cura della Redazione

Un incontro con il presidente della Turris, Antonio Colantonio, per assicurare continuità e certezze al progetto sportivo del sodalizio calcistico di Torre del Greco.

È la proposta lanciata da Ciro Borriello, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio nella città corallina, al termine della stagione sportiva conclusa con la permanenza in Lega Pro e all’indomani dell’annunciata volontà del patron di passare la mano.

«Ritengo necessario avviare un dialogo con la proprietà della Turris per provare a garantire un futuro ricco di soddisfazioni per la squadra che rappresenta la nostra Torre del Greco - la premessa di Ciro Borriello -. Antonio e Giuseppe Colantonio hanno dimostrato, durante gli anni trascorsi alla guida della società, passione e competenze e regalato giornate di gioia e soddisfazioni ai tifosi e all’intera cittadinanza. Ho chiesto di incontrarli - conclude Borriello - per valutare insieme la possibilità di portare avanti il progetto sportivo anche nella prossima stagione».