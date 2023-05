A cura della Redazione

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin a Torre del Greco per parlare di ambiente e sicurezza energetica con Ciro Borriello, candidato sindaco sostenuto da otto partiti e movimenti politici (Borriello Sindaco, Forza Borriello, Forza Italia, Idea Nuova, Insieme per la Città, La Svolta, Torre Futura e Rinascita Torrese/Udc).

L’appuntamento con l’esponente di Forza Italia, fortemente voluto dal gruppo locale degli azzurri, è in programma oggi, lunedì 8 maggio, alle ore 19 in via Vittorio Veneto, angolo via Roma.