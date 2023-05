A cura della Redazione

"Quello che ci hanno tributato gli elettori in questo primo turno delle elezioni è uno straordinario attestato di stima. Un attestato che premia la bontà della proposta politica della nostra coalizione, a partire dunque dalla mia candidatura alla carica di sindaco".

All'indomani del voto per le Amministrative a Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha ottenuto il 46% delle preferenze, manifesta tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. "Il nostro è un responso che va oltre ogni più rosea aspettativa - prosegue l'avvocato penalista - se si tiene conto che, salvo una piccola parentesi di un anno e mezzo, il centrosinistra non amministra Torre del Greco da più di quindici anni. Rimpianti? Nessuno. Abbiamo lavorato alacremente e abbiamo battuto palmo a palmo la città, facendo conoscere la nostra proposta di governo cittadino. Proposta che evidentemente è stata apprezzata, visto che abbiamo ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai cittadini".

Intanto, sul versante opposto del centrodestra, lo sfidante al ballottaggio del 28 e 29 maggio, il «redivivo» Ciro Borriello (per lui il 44%), invita Mennella a un incontro prima che gli elettori si rechino nuovamente alle urne.

"Ora è il momento di discutere dei programmi per Torre del Greco, invito l’avvocato Luigi Mennella a un dibattito pubblico per confrontarci su temi e argomenti relativi alla nostra città", dichiara Borriello. Che poi continua: "Durante la prima fase della campagna elettorale si è parlato molto, e spesso a sproposito, di vicende extra-politiche. Con Luigi Mennella, invece, avrei piacere a confrontarmi su aspetti decisivi per il rilancio di Torre del Greco: penso, per esempio, al mancato inserimento della nostra città nelle zone economiche speciali da parte della Regione Campania o alle strategie per ottimizzare l’utilizzo dei fondi Pnrr assegnati al Comune. E poi alle questioni fino a oggi irrisolte della rifunzionalizzazione dell’ospedale Maresca e del disinquinamento delle acque della nostra fascia costiera. Temi su cui fino a oggi non si è discusso con la necessaria attenzione. Sono certo - conclude il chirurgo plastico - che l’avvocato Mennella avrà piacere a raccogliere il mio invito e spero di concordare presto un dibattito pubblico».

Nel frattempo, prosegue la campagna elettorale della coalizione di centrodestra: domani il candidato sindaco Ciro Borriello incontrerà i rappresentanti delle otto liste della coalizione e i candidati al Consiglio comunale per un briefing presso la Valle dell’Orso. "Fino a oggi è stato portato avanti un ottimo lavoro, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti - conclude - Ora dobbiamo completare l’opera per regalare alla nostra città cinque anni di governo all’insegna della programmazione e dello sviluppo".