A cura della Redazione

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, raccoglie l’invito del candidato sindaco Ciro Borriello e dice sì a un incontro pubblico per discutere di condono edilizio, zone economiche speciali e ospedale Maresca.

Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri guidato dal premier Giorgia Meloni, ed esponente di Forza Italia, sarà a Torre del Greco sabato 20 maggio alle 18 presso l’hotel Poseidon per discutere dei tre argomenti-chiave per il rilancio della città con il leader locale del centrodestra, che il 28 e 29 maggio prossimi se la vedrà al ballottaggio con Luigi Mennella, candidato sindaco del cenrosinistra e vincitore al primo turno con il 46% dei consensi.

«La disponibilità immediata del ministro Tajani a confrontarsi su aspetti cruciali per lo sviluppo e la ripresa del nostro territorio, conferma l’attenzione rivolta dal governo nazionale di centrode-stra a Torre del Greco - evidenzia Ciro Borriello -. Avviare un proficuo dialogo con il governo nazionale rappresenta il primo passo della mia futura amministrazione comunale per affrontare e risolvere le annose questioni del diritto alla casa e alla salute pubblica e per offrire opportunità di sviluppo eco-nomico alle imprese del territorio».