A cura della Redazione

"In queste ore di fermento e di preparazione al turno di ballottaggio rivolgo un appello a tutte le forze politiche, in particolar modo, ai due candidati alla carica di sindaco, a mantenere un profilo alto e dignitoso".

Lo afferma Giovanni Palomba, primo cittadino uscente di Torre del Greco, dove il 28 e 29 maggio prossimi si tornerà alle urne per decidere chi sarà il suo successore tra Luigi Mennella (centrosinistra) - vincitore al primo turno con il 46% dei consensi - e Ciro Borriello (centrodestra), che ha invece ottenuto il 44% delle preferenze.

"Mi rivolgo, altresì, a tutti i rappresentanti politici che nelle prossime ore verranno nella nostra città, perché conservino sempre toni istituzionali e decorosi e parlino di programmi nell'esclusivo interesse dei cittadini - ha proseguito Palomba -. Continuerò a garantire un comportamento di neutralità che mi ha contraddistinto sin dall'inizio di questa competizione elettorale. Auspico che la stessa correttezza e il medesimo rispetto siano adottati anche nei miei confronti".

Intanto, Borriello rinnova nuovamente l'invito a Mennella di partecipare ad un dibattito pubblico in piazza, da organizzare venerdì 26 maggio. "Sarebbe un bell’esempio di vera democrazia partecipata e garantirebbe ai cittadini l’opportunità di partecipare in prima persona e interagire in via diretta con chi si candida a governare Torre del Greco per i prossimi 5 anni", ha detto il candidato del centrodestra.

I due contendenti, intanto, si confronteranno in un "faccia a faccia" il prossimo martedì 23 maggio, ore 19.30. Saranno ospiti dell'emittente Tv City.