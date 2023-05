A cura della Redazione

Si infittisce di impegni l’agenda politica di Luigi Mennella in vista del ballottaggio per l’elezione alla carica di sindaco della città di Torre del Greco. A sostenere la corsa alla fascia tricolore del candidato più votato al primo turno arriverà, venerdì 19 maggio, l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci.

L’esponente della giunta guidata dal governatore Vincenzo De Luca sarà in via Litoranea alle ore 15, per poi intrattenersi con gli operatori della filiera locale del turismo, con i quali parlerà dei propositi e degli obiettivi delineati dall’esecutivo campano per la città del corallo.

“Con Casucci - spiega Mennella - punteremo l’attenzione in primis sulle enormi opportunità legate ai lavori che stanno riconsegnando alla città un mare totalmente balneabile e di quanto questo, insieme agli interventi per il potenziamento delle scogliere e il ripascimento delle spiagge, potrà incidere sulla nostra filiera turistica”.

Non solo, nel programma elettorale proposto dal candidato sindaco, un ampio capitolo è dedicato alle eccellenze del territorio e al turismo. “Riflettori accesi sulla lavorazione del corallo e del cammeo - sottolinea Luigi Mennella - ma anche sulle eccellenze del florovivaismo e dei settori agroalimentare e ittico. Per ciò che concerne il turismo in senso stretto, tra gli obiettivi prioritari della nostra amministrazione rientra la rigenerazione dell’ufficio comunale dedicato alla promozione territoriale, con il conseguente sviluppo di una strategia digitale legata alla comunicazione, a partire dalla creazione di specifici infopoint".

Mennella infine annuncia che, qualora dovesse essere scelto dai cittadini, ripristinerà la festa dei Quattro Altari, "un punto centrale del nostro piano di sviluppo, che passa anche per una filiera che ponga al centro il nostro parroco-santo Vincenzo Romano, insieme alla tradizionale processione dell’Immacolata. Inoltre - conclude -, punteremo alla valorizzazione di importanti siti quali sono Villa delle Ginestre e gli ex molini Marzoli, con attenzione anche al centrale convento degli zoccolanti”.