A cura della Redazione

E' Luigi Mennella il nuovo sindaco di Torre del Greco. Al ballottaggio si impone su Ciro Borriello con il 53,13% delle preferenze.

Comincia così il nuovo corso dell'Amministrazione comunale dopo la chiusura del mandato di Giovanni Palomba.

Mennella, candidato del centrosinistra (sostenuto dal Pd e dal M5S, oltre a nove liste civiche) che già si era imposto al primo turno con il 46% dei consensi, ha ottenuto in termini assoluti 17.276 voti, a fronte dei 15.241 di Borriello (espressione del dentrodestra ma non appoggiato, almeno ufficialmente, da Fratelli d'Italia).

L'avvocato penalista potrà contare su una maggioranza di 15 consiglieri, così ripartiti per liste: Mennella sindaco (voti 3.854) n. 4; Partito Democratico (voti 3.620) n. 4; Partito Repubblicano Italiano (voti 2.476) n. 2; Per le persone e la comunità (voti 1.688) n. 1; Movimento Popolare Torrese (voti 1549) n. 1; Valerio Ciavolino per Torre (voti 1.491) n. 1; Cuore Torrese (voti 1.398) n. 1; Movimento 5 Stelle (voti 1.116) n. 1.

Sono 8 invece i rappresentanti della minoranza, tra cui il candidato sindaco non eletto Borriello: Borriello Sindaco (voti 5.145) n. 3; Forza Italia (voti 3.020) n. 1; Forza Borriello (voti 2.692) n. 1; Idea Nuova (voti 1.979) n. 1; Insieme per la Città (voto 1.592) n. 1.

Entra inoltre in Consiglio Luigi Caldarola, candidato sindaco non eletto.

Da registrare un'affluenza bassissima, poco più del 47%. Meno della metà degli elettori torresi, dunque, ha disertato le urne.