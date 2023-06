A cura della Redazione

La possibile chiusura della Stazione Centro dei Carabinieri a Torre del Greco è l'oggetto di una lettera che il sindaco della città corallina, Luigi Mennella, ha inviato al ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il presidio di via Circumvallazione potrebbe essere infatti dismesso, un'ipotesi "già paventata tempo fa in ragione degli interventi legati alla razionalizzazione delle spese sostenute dal Ministero, e che potrebbe non essere remota", dice Mennella.

Al momento, nella Stazione sarebbero in servizio appena 7 militari, un numero piuttosto esiguo che dunque non ne giutificherebbe la "permanenza" in quella zona del territorio, a ridosso del centro cittadino.

"Considerando la Stazione in oggetto, presidio di legalità importantissimo - scrive Mennella rivolgendosi al ministro Crosetto -, in una città dall’alta presenza demografica e al contempo sviluppata su un territorio decisamente ampio, chiedo di conoscere nel dettaglio non solo l’attuale dimensionamento organico ma anche il futuro che gli organi preposti intendono assegnare alla stessa".