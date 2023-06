A cura della Redazione

Prime critiche all'annuncio dell'EAV sulla rimodulazione del modello di esercizio che entrerà in vigore dal prossimo 3 luglio sulla tratta della Circumvesuviana Napoli-Sorrento. In via sperimentale, infatti, fino ad agosto, i treni, con partenza dal capoluogo e diretti in costiera sorrentina, effettueranno la prima fermata direttamente a Torre Annunziata, "saltando" tutte quelle precedenti, riducendo così - è la motivazione addotta dall'azienda -, i tempi di percorrenza e assicurando un maggior numero di convogli.

Il neo sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha scritto al presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, chiedendo un incontro "di somma urgenza per discutere di questo e di altre tematiche che riguardano il settore trasporti (stazioni periferiche, interventi per la copertura dell’area a ridosso di piazzale della Repubblica, migliorie alla stazione di Leopardi, servizio bus), relativamente alle sfere di competenza di EAV", si legge nella missiva.

"Da primo cittadino della quarta città della Campania per numero di abitanti e, di conseguenza più grande bacino di utenza tra quelli serviti dell’ex Circumvesuviana (Napoli a parte), noto con estremo dispiacere che il Comune da me amministrato è tra quelli maggiormente mortificati dalla nuova programmazione, che negli auspici mira a ridurre i ritardi delle corse, ma che al momento nei fatti priva i miei concittadini (come quelli delle vicine Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano) delle corse dirette non solo per la penisola sorrentina, ma anche per Castellammare di Stabia e Pompei-Villa dei Misteri, costringendo gli stessi a servirsi dell’interscambio che verrà istituito a Torre Annunziata, privando Torre del Greco anche delle linea per Napoli via Centro Direzionale, la cui stazione di riferimento - sempre da ciò che apprendo dalla stampa - diventa quella di San Giorgio".

Mennella conclude "smentendo" la stessa azienda di trasporto della Regione Campania, secondo cui il nuovo modello di esercizio è stato concordato "da tutti i sindaci" della tratta interessata (nello specifico la Napoli-Sorrento) nel corso di un incontro svoltosi in Prefettura. "Non Le sfuggirà - scrive Mennella rivolgendosi a De Gregorio - che a quell’incontro il sottoscritto non ha potuto partecipare in quanto non ancora sindaco di Torre del Greco".