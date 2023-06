A cura della Redazione

Più treni per Sorrento, minori tempi di percorrenza. L'EAV annuncia che a partire da lunedì 3 luglio, sulla linea Napoli-Sorrento della Cirumvesuviana, in accordo con le organizzazioni sindacali, parte la sperimentazione del nuovo modello di esercizio.

Sono previste corse ogni 36 minuti con partenza da Napoli e arrivo a Sorrento con prima fermata a Torre Annunziata, ed un treno da Napoli a Torre Annunziata mediamente ogni 18 minuti.

"In pratica, ad esempio - si legge in una nota - chi da San Giorgio a Cremano o Torre del Greco deve andare a Sorrento, dovrà cambiare treno a Torre Annunziata; mentre per chi viene dalla linea di Sarno, sarà più conveniente arrivare a Napoli e prendere il direttissimo per Sorrento. A fronte di questo piccolo sacrificio, avremo complessivamente più treni e maggiore puntualità, in quanto vengono eliminati una serie di incroci che determinano spesso problemi alla regolarità della circolazione. Si tratta di una sperimentazione, se non funziona si ritorna al vecchio modello - precisa l'EAV -. Naturalmente, sia chiaro, restano i problemi strutturali dei treni vecchi e della infrastruttura, sui quali, come noto, sono in corso gli investimenti necessari. Si tratta quindi di un tentativo di migliorare la regolarità della circolazione in attesa dei nuovi treni e dei lavori al segnalamento ferroviario".

A partire da luglio, i treni in circolazione saranno dunque 224, a fronte dei 185 dell'estate scorsa, di cui:

- 58 treni direttissimi sulla linea Napoli - Sorrento con cadenza a 36’, che fermeranno a Napoli Porta Nolana, Piazza Garibaldi, Torre Annunziata, Villa Regina, Pompei, Pioppaino, Via Nocera, Castellammare, Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento oltre agli 8 treni direttissimi del Campania Express;

- 50 nuovi treni sulla linea Napoli - Torre Annunziata con cadenza a 36’, che fermeranno a Napoli Porta Nolana, Piazza Garibaldi, Gianturco, San Giovanni, Barra, S. Maria del Pozzo, S. Giorgio a Cremano, Portici Bellavista, Via libertà, Ercolano Scavi, Torre del Greco, via Sant’Antonio, Leopardi, Trecase e Torre Annunziata;

- 36 treni sulla linea Napoli - Torre Annunziata - Poggiomarino con cadenza a 36’ e lo stesso servizio viaggiatori di quello attuale;

- 31 treni sulla linea Napoli - Ottaviano - Sarno con cadenza a 36’ e lo stesso servizio viaggiatori di quello attuale;

- 41 treni sulla linea Napoli - Pomigliano - Baiano con la cadenza vigente a 24’ e lo stesso servizio viaggiatori di quello attuale domenicale e festivo.

I treni sulla linea Napoli-Sorrento avranno una percorrenza ridotta di circa 15 minuti rispetto ad oggi, passando dai 90 minuti attuali ai 72 minuti (poco più di un'ora). La stessa frequenza riguarderà anche le linee per Sarno e Poggiomarino, per rendere omogeneo il sistema complessivo.

In sostanza l’obiettivo è di eliminare il ritardo strutturale e di rendere l’orario reale coincidente con quello teorico.

"Il dispositivo nasce col proposito di alleviare l’impatto sui lavori già in corso o programmati su più punti della linea, in modo da alleggerire l’infrastruttura, limitare i rallentamenti e portare a termine l’ammodernamento della linea senza interrompere la circolazione. Meno incroci garantiranno più affidabilità in termini di regolarità e puntualità - prosegue l'EAV -. La stazione di Torre Annunziata diventa a questo punto un vero Hub di interscambio tra le linee di Sorrento, Poggiomarino e Torre Annunziata.

Viene inoltre prorogato di un'ora l'orario di servizio sulla Napoli-Sorrento: dalle 5.30 alle 23.30 anziché dalle 6 alle 23, con il primo treno in partenza da Sorrento alle 5:30 e l’ultimo alle 22:03. Il primo treno da Napoli per Sorrento sarà alle ore 5:40 mentre l’ultimo da Napoli sarà alle ore 22:11.

La sperimentazione avverrà nei mesi di luglio e agosto, "ed in caso di esito positivo, e previo nuovo accordo con le organizzazioni sindacali, potrebbe proseguire anche nel periodo invernale sulla base dello stesso modello con l’incremento dell’offerta giornaliera". Fino al 3 settembre circoleranno sulla rete 224 convogli.