Il 5 agosto a Torre Annunziata, la città si prepara a vivere una giornata ricca di storia, arte e tradizione con la rievocazione del ritrovamento dell'immagine della Madonna della Neve. La celebrazione, che affonda le radici nel lontano 1354, quando alcuni pescatori trovarono una cassa contenente un mezzo busto raffigurante la Madonna, sarà arricchita quest’anno da un evento religioso e culturale di grande impatto.

La manifestazione, che avrà come cornice il suggestivo mare antistante lo scoglio di Rovigliano, rivivrà il contrasto storico tra i pescatori di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia per l’attribuzione del ritrovamento. Un’occasione unica per immergersi in una narrazione scenica che mescola storia e tradizione.

Quest’anno, la regia dell’evento è affidata a Gennaro Monti, che guiderà il pubblico attraverso un racconto teatrale arricchito da musiche dedicate al mare e alla pesca. In scena, artisti di rilievo come Sonia De Rosa, Massimo Masiello, Vincenzo D’Ambrosio, Francesco Malapena, Antonello Guetta (mandolino), Davide De Rosa (chitarra), Vincenzo Astarita e il giovane attore oplontino Giuseppe Russo, tutti in abiti d’epoca, daranno vita ad uno spettacolo emozionante che verrà trasmesso in streaming e in diretta su emittente televisiva regionale.

A fianco della celebrazione religiosa, prosegue anche il Vesuvio Food Fest al Molo Crocelle, con ben 21 stand che offriranno eccellenze torresi e prelibatezze della tradizione campana, tra cui la famosa sagra Amare Nostrum. Un connubio perfetto di sapori e cultura che promette di arricchire questa giornata speciale.

Un’opportunità imperdibile per tutti, residenti e visitatori, di immergersi nel cuore pulsante della tradizione di Torre Annunziata, tra fede, musica e buon cibo.