Cristina Donadio protagonista a Torre del Greco con lo spettacolo teatral-musicale "Appassionata", regia di Gigi Di Luca. L'evento è in programma giovedì 13 luglio a Palazzo Vallelonga (sede storica della BCP) ed è ad ingresso libero (posti disponibili nel numero di 200, non è necessaria la prenotazione).

L'appuntamento rientra nell'ambito della rassegna "Parole e Musica in cortile. Afflato Napoletano", organizzata dalla Banca di Credito Popolare in collaborazione con La Bazzarra.

Lo spettacolo è un omaggio alla donna del Mediterraneo ai luoghi in cui la sua essenza è viva, alla sua eterna bellezza e alla sua grazia resistente ed... appassionata. Un viaggio tra parole e musiche che, partendo dall'antica Grecia, approda fino a Napoli. Un racconto di forza, resistenza, desiderio e passione attraverso le parole di Sofocle, Yourcenar, Lorca, Moscato, De Simone, Viviani, Patroni Griffi, Parrella. Un incontro tra una narrazione poetica cruda e le suggestioni che gli strumenti etnici dell'ensemble sanno restituire con elaborazioni ed evocazioni che navigano tra il classico ed il contemporaneo.

Oltre alla Donadio (superba attrice napoletana che in molti ricordano per l'interpretazione di Scianel in "Gomorra - La Serie"), ci saranno Mario Crispi ai fiati etnici, Giovanni Seneca alle chitarre, e Francesco Savoretti alle percussioni.