A cura della Redazione

Crollo della palazzina di tre piani in corso Umberto a Torre del Greco, emanata l'ordinanza che disciplina la viabilità nella zona.

Il dirigente Salvatopre Visone ha firmato il provvedimento che istituisce il divieto di circolazione veicolare e di sosta con rimozione forzata h 24 lungo la strada, e quello pedonale dai civici 56 al 70.

Inoltre, per ridurre, per quanto possibile, i disagi per chi viaggia in auto o ciclomotori, viene disposto, a partire da oggi, 18 luglio, il doppio senso di circolazione in piazza Santa Croce, nel tratto tra via Comizi e via Colamarino.

I dispositivi resteranno in vigore fino a cessate esigenze.