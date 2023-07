A cura della Redazione

Veicoli sequestrati: da un lato vengono tolti dalle strade di tutta la provincia di Napoli centinaia di veicoli privi dei requisiti essenziali per la circolazione, salvaguardando dunque l’incolumità delle persone; dall’altro, si provvede al trasferimento della proprietà degli stessi mezzi al custode-acquirente, evitando dunque le lungaggini previste dal normale iter legato alla confisca, che in passato ha prodotto costi enormi per le casse degli Enti e difficoltà nello smaltimento delle pratiche per la definitiva alienazione dei veicoli.

Tutto affidato ad una ditta di Torre del Greco, la Ambiente & Servizi di viale Europa che, forte dell’intesa sottoscritta nei giorni scorsi in Prefettura dal suo legale rappresentante, Giuseppe Balsamo, insieme al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e al direttore dell’Agenzia del Demanio regionale, Mario Parlagreco, si occuperà non solo della immediata rimozione dei mezzi segnalati come “fuorilegge”, ma anche della sistemazione in cinque distinti depositi presenti in diverse città (oltre Torre del Greco, vi sono Napoli, Acerra, Mariglianella e Pomigliano d’Arco).

(da sinistra: Palagreco, Palomba e Balsamo)

Il nuovo contratto, della durata di tre anni, fa seguito a quello attualmente in vigore e che si avvia a scadenza, affidando alla Ambiente & Servizi il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimento di sequestro amministrativo per violazione del codice della strada, sull’intero ambito provinciale, compreso dunque il comune di Napoli.

“Il sistema prevede - spiega -Balsamo - che, a seguito di sequestro o fermo in presenza di reiterate violazioni al codice della strada, il veicolo venga recuperato ed affidato alla nostra ditta, dotata di un’apposita documentazione fotografica. La Prefettura acquisisce immediatamente dall’Agenzia del Demanio la stima del valore del mezzo sequestrato e provvede ad alienarlo, in vendita o rottamazione, al custode-acquirente, che corrisponde all’Erario il prezzo stimato”.

Un vantaggio per le casse pubbliche. “Il sistema così concepito - conclude Balsamo - garantisce un flusso economico costante allo Stato, oltre ad un palese risparmio sulle spese complessive di custodia, contrariamente a quanto avvenuto negli anni passati, in particolare per le amministrazioni comunali alle quali fanno capo i sequestri della competente Polizia Locale”.