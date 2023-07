A cura della Redazione

Una maxi rissa che ha coinvolto principalmente donne quella scoppiata ieri sera tardi a Torre del Greco, nella centralissima via Roma (angolo I vico Cappuccini, di fronte via Salvator Noto).

La zuffa sarebbe stata scatenata da una "relazione extraconiugale" di una delle aggredite, una 43enne corallina, con il marito di una delle autrici della sorta di "spedizione punitiva", di Ercolano.

Insieme alla vittima, sono state malmenate anche le due figlie che si trovavano con lei. La 43enne è stata poi medicata all'ospedale Maresca e dimessa con una prognosi di alcuni giorni.

In un video ripreso da un telefonino in una abitazione poco distante, si assiste a tutta la scena. Botte da orbi, "strascini" (ossia quella che in napoletano è la "tirata di capelli" con susseguente trascinamento a terra dell'aggredita), calci, pugni, sferrati anche a chi era già in terra, uomini, donne, giovani e meno giovani. Una decina almeno le persone che hanno preso parte a questo "incontro di wrestling urbano".

Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno individuare i responsabili e chiarire il movente di tali comportamenti che il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli (che ha commentato quanto accaduto a seguito delle segnalazioni pervenutegli da alcuni cittadini) ha definito "da Far West". "Le spedizioni punitive commissionate a un branco di delinquenti sono inaccettabili", ha chiosato Borrelli.