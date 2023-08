A cura della Redazione

Interventi sulla rete idrica a Torre del Greco. Come molti cittadini avranno notato, nella zona del centro sono in corso le opere della GORI e conseguenti disagi per gli automobilisti. Il traffico è notevolmente aumentato, soprattutto in particolari orari della giornata, e spesso si formano lunghe code, specie in via Circumvallazione e via Marconi. Interdetta al transito via Beneduce. Situazione che va ad aggiungersi a quella determinatasi nel centro storico, tra il crollo della palazzina in corso Umberto e il dissesto statico di alcuni edifici riscontrato in via Piscopia ma anche nell'area di via Roma. E nei prossimi giorni, dal 7 all'11 agosto, sono in previsione altri lavori che comporteranno l'introduzione di nuovi dispositivi di viabilità (clicca qui).

Nell'ambito dei lavori di distrettualizzazione della rete (ossia, l'installazione di organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici al fine di ridurre le perdite), nella giornata di mercoledì 2 agosto ci saranno ulteriori disservizi. Sono infatti previste, dalle ore 14 e fino alle 5 giovedì 3 agosto, mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica presso le utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO AVEZZANA

LARGO DELL'ANNUNCIAZIONE

TRAVERSA DI VIA CURTOLI

VIA AGOSTINO BRANCACCIO

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA CAPPUCCINI

VIA CAVALLERIZZI

VIA CAVALLO

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA CRISTOFORO COLOMBO

VIA CURTOLI

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DEL BULINO

VIA DEL CAMMEO

VIA DELLE CONCHIGLIE

VIA DELLE MADREPERLE

VIA GAETANO DE BOTTIS

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE BENEDUCE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA I MAGGIO

VIA MARTIRI D'AFRICA

VIA MAZZINI

VIA SEDIVOLA

VIA TIRONCELLI

VIA TRIPOLI

VIA VITTORIO VENETO

VIALE FRANCESCO BALZANO

VIALE LIBIA

VIALE MADONNA

VIALE UNGHERIA

VICO I ABOLITOMONTE

VICO II ABOLITOMONTE

VICO ORLANDO

VICOLO ASCIONE

VIA DEL GATTO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

La GORI ha predisposto l'istituzione di un servizio idrico sostitutivo con autobotte in via Martiri d'Africa angolo via Tripoli, via Sedivola angolo via Martiri d'Africa, attivo dalle ore 14 alle 23.30 del 2 agosto.