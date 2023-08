A cura della Redazione

Sono iniziati lunedì 21 agosto, e proseguiranno anche per la prima parte di settembre, gli interventi di manutenzione ordinaria del verde all’interno di tutte le sedi dei nove istituti comprensivi di Torre del Greco. Si tratta di attività (taglio d’erba, sagomatura delle siepi, eventuali spalcature di alberi ad altezza d’uomo) ritenute dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella propedeutiche al buon avvio delle lezioni e che si svilupperanno seguendo un preciso calendario stilato dalla dirigente dell’ufficio Parchi, Giardini e Verde Pubblico, Claudia Sacco.

Stando al cronoprogramma, gli interventi riguarderanno le scuole dei comprensivi Mazza-Colamarino (sede centrale di via Giovanni Mazza e plesso Colamarino di via Calastro), Sauro-Morelli (sede centrale di via Circumvallazione e plesso Morelli in via Cavallerizzi), Don Bosco-D’Assisi (centrale di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa e plesso Don Bosco di via Venezia), De Nicola-Sasso (centrale di corso Umberto e plesso Sasso di via Michele Sasso), Don Lorenzo Milani (sede centrale di via Montedoro, sede Don Milani di via Campi Flegrei e plesso Parrella di viale dei Pini), Giacomo Leopardi (centrale di viale Della Gatta, plesso Montessori di via Scappi e plesso Giovanni Paolo II di via Curtoli), Giampietro-Romano (scuola primaria di via Nazionale, scuola dell’infanzia in via Sant’Antonio e direzione in via De Curtis), Giovan Battista Angioletti (centrale di via Giovanni XXIII, plesso Chiazzolelle di via Chiazzolelle, plesso Minniti di via Nazionale) e Falcone-Scauda (presidenza in via Cupa Campanariello, plesso Scaramella di via Nazionale e plesso Conte di via Santa Maria la Bruna).

Le opere di manutenzione ordinaria del verde avranno una durata media pari a 2-3 giorni per singola struttura scolastica e termineranno entro il mese di settembre:

“Si è deciso – afferma il sindaco Luigi Mennella – di concerto con gli uffici preposti, di avviare questi interventi già a partire da agosto, con il proposito che gli stessi siano ultimati quando saranno avviate le lezioni, così da non arrecare alcun tipo di disagi agli alunni e più in generale all’intero sistema scolastico”.