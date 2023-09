A cura della Redazione

Più alberi in città, Torre del Greco punta alla forestazione. Il Comune ha indetto un avviso per la ricerca di aree di proprietà privata all’interno delle quali realizzare opere destinate alla valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, in virtù di una iniziativa adottata dalla Città Metropolitana di Napoli.

La delibera è stata approvata nella seduta di giunta di ieri, martedì 5 settembre, dall’Amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessora Laura Vitiello.

Tenuto conto che la scadenza per la presentazione o integrazione delle candidature (nel caso di Torre del Greco, il sindaco Mennella ha già inviato istanza di partecipazione alla Città Metropolitana lo scorso 7 luglio) è fissata per le ore 14 del prossimo 29 settembre, “al fine di garantirsi - è scritto nella delibera - la disponibilità giuridica dei terreni e quindi di avanzare le attività relative al finanziamento” è stato predisposto lo schema di convenzione attraverso il quale i proprietari dei terreni privati concedono in comodato d’uso gratuito quinquennale i loro appezzamenti al Comune. Obiettivo è consentire “gli interventi di rimboschimento, qualora gli stessi fossero finanziati”.

Sarà cura del comodatario, viene spiegato ancora nell’atto licenziato dalla giunta torrese, la manutenzione del bosco e del sottobosco, la prevenzione rispetto ai rischi idrogeologici, realizzazione e manutenzione dei sentieri di fascia tagliafuoco, sistemazione e mantenimento della sentieristica esistente o da realizzarsi.