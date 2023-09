A cura della Redazione

Rimozione di rifiuti ingombranti dalle strade di Torre del Greco. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha avviato un'azione di bonifica sul territorio in tutte quelle aree trasformate dagli incivili in discariche abusive.

Un'opera di "pulizia" utile a ridare decoro al contesto urbanistico cittadino ma anche un monito per chi pensa di poter utilizzare la città come uno sversatoio a cielo aperto. In questa circostanza, a "primeggiare" sono stati soprattutto divani e finanche materassi. Non sono mancati poi mobili (o parti di essi) e scaffali.

"Se c'è qualcuno convinto che trasformando la città in una enorme discarica di ingombranti si possa fermare il lavoro dell'Amministrazione comunale, allora costui sta sbagliando di grosso! - spiega Mennella -. Telecamere, controlli, inasprimento delle sanzioni e soprattutto piena collaborazione della parte sana della città faranno la differenza: sarai tu ad essere fermato!", il messaggio lanciato dal primo cittadino agli incivili.