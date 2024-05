A cura della Redazione

Appuntamento al prossimo 16 maggio 2024 dalle ore 9:30 alle 15:00 presso l’ospedale Maresca Asl Napoli 3 Sud di Torre del Greco (palazzina nuova piano rialzato).

Una giornata dedicata alle attività riabilitative del pavimento pelvico; le prenotazioni al numero telefonico 081.8490226 nei giorni 14 e 15 maggio dalle 10:00 alle 12:00.

Nel presidio ospedaliero è presente, nell’ambito delle attività riabilitative (direttore dottor Mauro Puleio), un servizio specialistico per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle disfunzioni perineali (responsabile dottoressa Giuseppina Esposito).

L'ambulatorio si occupa della gestione dei disturbi della sfera urinaria come incontinenza, difficoltà di svuotamento, cistiti ripetute, senso di peso pelvico, incontinenza urinaria post-prostatectomia. Ma anche di disfunzioni sessuali come dispareunia, vaginismo, vulvodinia, disturbi rettali come incontinenza fecale, stipsi, tenesmo, sindrome da ostruzione defecazione, incontinenza fecale post- interventi colon-rettali, proctalgia fugax, dolore pelvico cronico.

La patologia perineale si riferisce a disfunzioni complesse e multifattoriali che necessitano di un approccio specifico e che richiedono competenze multi specialistiche.

I disturbi del pavimento pelvico rappresentano un gruppo di patologie che sta assumendo notevole rilevanza sociale, sia per l'incidenza nella popolazione generale, sia per il grado di disabilità ed alterazioni della qualità di vita che possono determinare, comportando un'importante limitazione nelle attività quotidiane ed un conseguente isolamento sociale e difficoltà nei rapporti interpersonali.

“Queste ragioni - afferma il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - hanno reso necessario l'ampliamento dell'ambulatorio per la gestione delle disfunzioni perineali, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista strumentale”.

La dotazione strumentale di nuova generazione garantisce una migliore qualità di trattamenti e la possibilità di formulare programmi terapeutici personalizzati oltre che l'ampliamento delle metodiche di trattamento terapeutiche, come la stimolazione elettrica transcutanea del nervo tibiale posteriore.